Пять дней назад оккупанты в последний раз запустили ракету в район харьковского аэропорта, однако она была сбита силами ПВО Украины.

Российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов в интервью "Би-би-си". И подчеркнул, что врагу лишь единожды удалось занять небольшую часть города, и пробыл он там недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", – заявил Терехов.

По его словам, сейчас в городе тихо, и люди постепенно возвращаются назад. В то же время в результате российской агрессии многие жилые здания разрушены или повреждены, поэтому в будущем придется проводить огромную реконструкцию, добавил он.

Сообщения об отводе армии РФ от Харькова поступали ранее и от других источников. По данным Генштаба ВСУ, силы врага сосредоточены на удержании занятых позиций и маршрутов снабжения на Харьковском направлении. Основная цель – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Журналисты газеты The New York Times пишут, что поражение под Харьковом – это второе крупное поражение русской армии после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

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