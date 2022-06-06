Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении российские войска пытаются сдержать продвижение украинских подразделений к госгранице и минируют местность.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

"На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также в Брянской области, в непосредственной близости к государственной границе с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова.

В то же время, ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

"На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к границе и удержания контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности", - добавили в Генштабе.

Напомним, президент Украині Владимир Зеленский назвал самые опасные направления на фронте.

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