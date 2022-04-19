Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

В Харькове в результате сегодняшнего вражеского обстрела погибли 4 человека, 14 мирных – ранены.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 19 апреля 2022 года около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район г. Харькова. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 14 мирных - ранены. Повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, 19 апреля председатель Харьковской ОВА Синегубов сообщил об обстрелах жилых районов Харькова, в частности Киевского и Индустриального, Дергачевского, Чугуевского районов. Он отметил, что известно о 16 раненых, трех погибших, но информация уточнялась.

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