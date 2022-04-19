В Харькове в результате сегодняшнего вражеского обстрела погибли 4 человека, 14 мирных – ранены.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 19 апреля 2022 года около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район г. Харькова. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 14 мирных - ранены. Повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.
Напомним, 19 апреля председатель Харьковской ОВА Синегубов сообщил об обстрелах жилых районов Харькова, в частности Киевского и Индустриального, Дергачевского, Чугуевского районов. Он отметил, что известно о 16 раненых, трех погибших, но информация уточнялась.