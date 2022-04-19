Жителей города призвали не выходить из укрытий без необходимости

Российские военные обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов три человека погибли, а еще 16 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Оккупанты обстреляли Киевский, Индустриальный районы. Русские используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", - рассказал глава Харьковской ОВА.

При этом он призвал жителей города не выходить из укрытий без необходимости и не собираться группами из-за увеличения интенсивности обстрелов. Кроме того, Синегубов предупредил, что на Пасху введут ограничения.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в том числе и в Харькове.

В СНБО сообщили, что 18 апреля оккупанты почти по всей линии фронта Харьковской Донецкой и Луганской областей пытались прорвать украинскую оборону.

Стоит отметить, что по состоянию на 19 апреля потери личного состава составили примерно 20800 человек.

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