Противники не пропускают в Энергодар гуманитарные грузы и лекарства, отметил глава города.

Более половины жителей оккупированного Энергодара Запорожской области оставили город.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Также Орлов отметил, что около 100 человек находятся в застенках оккупантов, а в целом за время войны около 1 тыс. человек прошли через пытки электрическим током, угрозы оружием, пребывание в подвалах и тому подобное.

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"Последние две недели оккупанты не выпускают работников электростанции из Энергодара и Васильевки. Они не пропускают даже гуманитарный груз и лекарства в город", - рассказал он.

Напомним, российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию в начале марта. Враги не раз обстреливали город и ЗАЭС, были повреждения, возникали проблемы с электроснабжением.

7 сентября стало известно, что из-за многочисленных вражеских обстрелов часть Энергодара оставалась без электроснабжения, люди находились на грани гуманитарной катастрофы.

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