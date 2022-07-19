Полицейские Донецкой области зарегистрировали 26 вражеских обстрелов за сутки.

Российские оккупанты били по жилым кварталам на Донетчине из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

В сообщении сказано, что полицейские Донецкой области зарегистрировали 26 вражеских обстрелов за сутки.

"Оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Россияне били по жилым кварталам из авиации, ракетными установкам, артиллерией, РСЗО "Град" и "Ураган", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что враг ударил по городах Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское.

По данным полиции, разрушениям подверглись 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 18 июля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки захватчики убили по меньшей мере двух мирных жителей Донецкой области.

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