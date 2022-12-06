Пособница противника "официально демобилизовалась", отметил офицер ВСУ.

В захваченном Донецке ликвидирована так называемая депутат "Народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Мария Пирогова. Уничтоженная "депутат" была "воплощением доброты", утверждает главарь квазиреспублики Денис Пушилин в своем Telegram.

Информацию уже прокомментировал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). "…Пока, Маша. Официально демобилизовалась", - написал он в своем Telegram-канале.

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Кто такая Мария Пирогова - что известно о пособнице РФ

Мария Пирогова родилась в Москве 13 мая 1993 года. В 2021 году окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала. Она сама писала музыку.

Пирогова попала под санкции Украины и ряда западных стран.

Война на Донбассе - что стоит знать

Россия весной 2014 года вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые позже создали там самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир, много стран ввели антироссийские санкции.

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, захватила новые территории и решила провести там так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

Позже незаконное "голосование" было проведено в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также на части территории Херсонской и Запорожской областей, и РФ объявила об аннексии украинской земли.

На Донбассе идут активные боевые действия, противники пытаются наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях фронта.

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