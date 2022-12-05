Противники обороняются на Херсонском и Запорожском направлениях, отметили в Генштабе.

Вражеские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта.

Оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты вдоль линии соприкосновения, активно применяют авиацию в Донецкой области, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в сводке в Facebook.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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"С целью поддержания войск в готовности к применению, до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь", - добавили в Генштабе.

Также сообщается, что на Северском направлении враг осуществил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по четырем населенным пунктам в Сумской области.

"На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Бугруватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двухлетняя Харьковской области", - говорится в сообщении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону. Там он осуществил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии; применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись 26 районов населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

Также оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское.

"На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Осуществил обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар недалеко от города Угледар", - говорится в сообщении.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Там зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов, расположенных рядом с линией соприкосновения.

Война в Украине последние новости - это надо знать

Вечером 4 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что знает, как сложно нашим воинам в Бахмуте Донецкой области. Глава государства отметил, что украинские воины крепко держат позиции и даже самые сложные направления.

5 декабря российские оккупанты запустили по Украине 70 ракет, силы противовоздушной обороны сбили 60 из них. Есть "прилеты" в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Противник попал в объекты энергетической инфраструктуры.

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