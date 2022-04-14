Защитники Украины, в частности, уничтожили одну вражескую артиллерийскую систему.

Военнослужащие группировка Объединенных сил в течение текущих суток отразили шесть атак российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать врага.

"Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам", - говорится в заметке.

Так, сегодня, 14 апреля, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - подчеркнули в ООС.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", в частности, для "денационализации" граждан украинского государства.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах, расположенных в Донецкой и в Луганской области. По данным ООН, из-за агрессии РФ в Украине погибли уже около 2 тыс. гражданских.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 14 апреля в Украине уничтожили почти 20 тыс. оккупантов.

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