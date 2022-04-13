Наши воины нанесли потери русским оккупантам.

В штабе Операции Объединенных сил сообщают об успешном отражении 8 атак врага за сутки.

Об этом говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 8 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, уничтожен танк, 4 единицы бронированной и 6 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система противника.

Как сообщал УНИАН, только за прошедшую неделю на Донбассе украинские военные отбили 51 вражескую атаку, уничтожили 39 танков, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета и 6 вертолетов.

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