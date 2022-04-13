В Луганской области в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом.

В Донецкой области в результате обстрелов российскими оккупантами ранены 11 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"13 апреля россияне нанесли ракетный удар по Черкасскому и ранили там 8 человек. Также 1 человек получил ранение в Великой Новоселке и еще 1 человек - в Богатыре", - отметил он.

Кроме того, по словам Кириленко, удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Камышеватом.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил глава ОВА.

В Луганской области в результате обстрелов оккупантов полностью разрушен дом, еще пять - повреждены.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, обстрел Новодружеска произошел 13 апреля в полдень.

"В результате прямого попадания российского снаряда этот дом полностью разрушен, произошло возгорание остатков крыши и стен", - отметил он.

По словам Гайдая, спасатели выехали на вызов и, как только обстрелы утихли, ликвидировали пожар.

"Еще пять домов в течение дня повреждены в Рубежном, Нижнем и Золотом", - добавил глава ОВА.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах, расположенных на Донбассе.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что за Донбасс будет тяжелая битва. Чиновник также призвал жителей Донбасса ехать в более безопасные регионы.

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