Противник нафантазировал "поражение важной цели".

Российские оккупанты утверждают, что в пятницу вечером, 28 июля, в Днепре якобы поразили "важный украинский военный объект".

В Минобороны России заявили, что целью удара по обласному центру был "пункт управления" Вооруженными силами Украины. Во вражеском ведомстве заявили, что якобы этот объект удалось "поразить".

"…цель удара достигнута", - поделился фантазиями противник.

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28 июля вечером стало известно, что в Днепре прозвучали мощные взрывы. Позже сообщалось, что Россия в третий раз атаковала здание Службы безопасности Украины. В момент удара постройка была пустая.

Кроме того, противник попал в жилой комплекс, который даже не ввели в эксплуатацию. В результате атаки также были повреждены еще ряд построек и много машин. Пострадали девять человек, в том числе двое детей. Противник нанес удар по Днепру 28 июля двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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