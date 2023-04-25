Украинскому государству грозят до восьми "Калибров".

Ситуация в Черном море серьезно изменилась - количество российских кораблей подскочило.

В этом море по состоянию на 10:30 вторника, 25 апреля, на боевом дежурстве находятся семь кораблей противника, среди которых есть два носителя крылатых ракет "Калибр" (общий залп составляет до восьми штук), сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"...в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море до четырех вражеских кораблей, из них три - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет", - отметили в ВМС ВСУ.

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24 апреля по состоянию на 10:30 в Черном море на боевом дежурстве находились четыре корабля противника. Среди этих кораблей было два носителя "Калибров", а общий залп составлял до восьми штук.

Стоит отметить, что захватчики уже много раз запускали по Украине ракеты с Черного моря. В результате ударов есть много разрушений, пострадавших и погибших.

Украинские воины уже ликвидировали 911 вражеских крылатых ракет.

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