За более чем год войны против Украины российские террористы потеряли уже 3688 танков и 2863 артсистем.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 187 770 оккупантов, из них 690 за минувшие сутки, 24 апреля 2023 года.

Согласно обновленным данным Генштаба, по состоянию на утро 25 апреля, за более чем год войны против Украины российские террористы потеряли уже:

3688 танков, из них 5 единиц за минувшие сутки;

7151 боевую бронированную машину, из них 12 - за минувшие сутки;

2863 артсистемы (+14) и 539 единиц РЗСВ.

Кроме того, уничтожены еще две единицы ПВО врага (всего с начала полномасштабного вторжения - 291), 308 самолетов и 294 вертолетов.

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Также войскам противовоздушной обороны ВСУ удалось обезвредить 911 крылатых ракет противника и 2437 БПЛА (из них 24 - за минувшие сутки).

За 24 апреля уничтожена еще 31 единица автотехники и цистерн россиян и 6 единиц спецтехники. В данных по кораблям и катерам без изменений - уничтожено 18 кораблей / катеров.

Потери РФ в Украине - последние новости

Россия продолжает стремительно "сокращать" личный состав своих оккупационных войск и техники в "мясных" штурмах на Донбассе. Накануне бойцы ССО показали кадры, как уничтожили современный российский танк Т-90. Они заложили мины, на которых подорвалась техника, а затем сделали несколько залпов из противотанковых средств.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитали, что ежемесячно Россия теряет в Украине почти 150 танков. Однако РФ все еще сохраняет превосходство в технике. По состоянию на февраль 2023 года у нее было больше самолетов и танков в 13-15 и 7-8 раз соответственно.

Среди ликвидированных много офицеров. 24 апреля в сеть попала информация об уничтожении одного лейтенанта и двух капитанов.

Отдельно специалисты отмечали, что Украина научилась обманывать оккупантов деревянными HIMARS и надувными танками.

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