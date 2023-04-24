Украинской земле грозят до восьми "Калибров".

В понедельник, 24 апреля, в Черном море по состоянию на 10:30 на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ.

Среди кораблей врага есть два носителя крылатых ракет "Калибр" (общий залп - до восьми штук), говорится в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. "...в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море до трех вражеских кораблей, из них три - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет", - отметили в ВМС ВСУ.

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23 апреля по состоянию на 13:00 в Черном море на боевом дежурстве находились семь кораблей РФ. Среди этих вражеских кораблей было два носителя "Калибров", и общий залп составлял до восьми ракет.

Стоит отметить, что противники уже не раз били по украинской земле "Калибрами", есть много жертв, разрушений и пострадавших. Защитникам Украины удалось ликвидировать 911 вражеских крылатых ракет.

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