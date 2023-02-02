По предварительным сведениям, враг совершил минометный обстрел с приграничной территории России.

В результате вчерашнего обстрела села Елино в Черниговской области четыре человека погибли, причиной смерти пострадавших стали осколочные ранения.

По данным следствия, армия РФ 1 февраля с 15:30 до 16:10 обстреляла село Елино Сновской громады Корюковского района, такие данные обнародовали сегодня, 2 числа, в Офисе генерального прокурора.

"В результате обстрела погибли четверо местных жителей, которые укрывались от вражеского обстрела в погребе жилого дома. Один человек травмирован и доставлен в больницу. Причиной смерти пострадавших стали осколочные ранения", - отметили в прокуратуре.

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По предварительным данным, минометный обстрел осуществлен с приграничной территории РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время в уголовном производстве продолжается проведение первоочередных следственных и процессуальных действий.

Обстрелы Черниговской области - сегодня это стоит знать

Россияне уже много раз обстреливали территорию Черниговской области. Противник, в частности, применял минометы и самоходные артиллерийские установки.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Черниговскую область, мина попала в погреб частного дома. Оперативное командование "Север" сообщило о трех местных жителях, погибших в результате "прилета", и одном раненом. Позже стало известно, что есть четыре жертвы.

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