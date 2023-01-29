Противник нанес удары по территориям в районе двух населенных пунктов.

Вражеские войска в воскресенье, 29 января, обстреляли Черниговскую область из артиллерии и минометов, зафиксировано более 10 прилетов.

С 12:20 до 12:30 стало известно о восьми "приходах", предположительно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Хреновка, об этом сообщило в Telegram оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с 12:30 до 12:38 зафиксировано три "прихода", предположительно, из САУ, в районе н.п. Красный Хутор.

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"Потерь среди л/с (личного состава - Ред.) и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в ОК "Север".

Ситуация в Черниговской области - сейчас это надо знать

Враги уже не раз обстреливали Черниговскую область из различного вооружения. Стоит отметить, на весной прошлого года россияне совершили наступление на Украину с территории Беларуси, и часть Черниговской области оказалась под оккупацией. Позже врага прогнали с севера нашей страны.

В январе 2023-го в ОК "Север" заверил, что ВСУ готовы к возможной новой вражеской атаке и даже не позволят противнику дойти до Чернигова.

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