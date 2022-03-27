Областной центр живет на запасах, сконцентрированных в течение первых недель войны, отметили в Черниговском горсовете

В Чернигове в последние дни ухудшилась гуманитарная ситуация из-за отсутствия возможности доставить в город продукты и другую помощь.

Об этом сказал секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако в эфире телемарафона UAРазом.

"Город остался отрезанным от сообщения с Киевом. Это единственное сообщение, которое существовало в последнее время до того, как враг разрушил автомобильный мост... В городе ситуация сложная: где-то в течение двух недель, а может и больше, нет света, отопления, горячей, холодной воды. Местами есть газ, местами есть связь. В таких условиях Чернигов живет уже третью неделю. За последние три дня ситуация ухудшилась из-за того, что нет возможности доставить в город гуманитарные и другие грузы", - сказал Ломако.

По его словам, город живет благодаря тем запасам, которые были сконцентрированы в течение первых недель войны.

"Наша областная власть над вопросом работает. Черниговщина всегда была краем партизанской славы, поэтому, я думаю, нам удастся найти пути. Но пока этого нет", - прокомментировал Ломако.

По его информации, сейчас водоканал развозит воду людям по микрорайонам, а волонтеры на своих плечах держат такое важное направление как доставка еды горожанам.

"И те 120 тысяч черниговцев, которые остались в городе, уже привыкли к такой жизни и держатся", - сказал секретарь горсовета.

Он также добавил, что враг не прекращает авианалеты, артобстрелы города и преимущественно бьет по гражданским объектам, уничтожая инфраструктуру и доводя город до еще худшей гуманитарной ситуации.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сперва противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе - Чернигов.

Мэр областного центра Владислав Атрошенко 26 марта сказал, что в городе сложная ситуация, невозможно доставить гуманитарную помощь и вывезти более 40 тяжелораненых.

Вас также могут заинтересовать новости: