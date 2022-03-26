Сейчас вопрос эвакуации из города находится в режиме организации, но речь не пойдет о массовой эвакуации.

Ситуация в Чернигове сложная, невозможно вывезти более 40 тяжелораненых и доставить гуманитарную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

"Чернигов сейчас находится в оперативном окружении. Враг сознательно уничтожил единственный мост, который соединял нас с Южно-Киевским направлением", - рассказал он.

Атрошенко отметил, что враг заходит с севера, фактически, не имея моста, город не имеет ни гуманитарного коридора, ни возможности вывезти раненых, ни возможности завезти гуманитарку или медикаменты.

"Ситуация сложная в городе. Горожане держатся. В городе остаются сознательные черниговцы, которые поддерживают деятельность города, работу отраслей критической инфраструктуры в пределах тех возможностей, которые мы сегодня имеем, учитывая состояние нашей инфраструктуры. В городе нет постоянной электроэнергии. Воду мы развозим в подручных емкостях, но более-менее ситуация с доставкой воды в городе еще не нормальная, но мы налаживаемся", - сказал мэр.

Он добавил, что сейчас пешеходный мост находится под постоянными перекрестными обстрелами из всех видов оружия, он очень поврежден.

"И на сегодняшний день какие-то тяжелые грузы перевозить по этому мосту является опасным, потому что он ежеминутно может упасть. Кроме того, существует чрезвычайно высокий риск из-за того, что мост простреливается со всех сторон. Сегодня мы работаем над тем, чтобы доставлять гуманитарные грузы и вывозить раненых другим путем", - пояснил Атрошенко.

По словам городского головы, сейчас вопрос эвакуации из города в режиме организации, но речь не пойдет о массовой эвакуации.

"Возможно, мы найдем возможность техническую по несколько человек тяжелораненых, в частности, вывозить. Сейчас мы решаем вопрос и находим способ, чтобы 44 тяжелораненых, которые гарантированно у нас не выживут, я бы так сформулировал, потому что та степень оперативного вмешательства и серьезности повреждений органов на местном уровне не позволяют их эффективно прооперировать с гарантиями на дальнейшую жизнь. Они нуждаются в срочной эвакуации, и мы пытаемся это осуществить", - сообщил он.

Мэр добавил, что среди раненых в основном военные, но есть и гражданские, в том числе трое детей.

Он также отметил, что онкобольных детей и людей, нуждающихся в гемодиализе, вывезли из города.

По словам Атрошенко, не удалось вывезти гериатрический дом, в котором находится около 500 людей пожилого возраста, а также психоневрологическую больницу в Халявине, которая сейчас в окружении россиян.

"Кроме того, в городе остается достаточно большое количество пожилых людей, которые уже сами не могут о себе позаботиться. К сожалению, есть случаи, когда своих родителей детки бросили в городе, это люди с ограниченными возможностями... и с различными болезнями, которых дети завезли в больницы и убежали... И эти родители находятся на содержании больниц сейчас и значительно обременяют медицинский персонал...",- добавил он.

По оценкам Атрошенко, в городе сейчас находится 120-130 тыс. жителей из 285-290 тыс., которые были до войны.

Мэр Чернигова попросил немецкие издания донести до руководства Германии, которая продолжает покупать энергоносители у России, что оккупанты сознательно совершают преступления против мирного населения.

"Наш город стирают с лица земли, так поступали только фашисты. В Чернигове есть кладбище немцев, погибших здесь во время Второй мировой войны. Мы содержим его. Хочу, чтобы немцы это услышали, Россия, которую вы продолжаете поддерживать, бомбит могилы ваших дедов", - заявил он.

Также он обратился к мировой прессе от имени всех жителей Чернигова.

"Не верьте ни единому слову пленного русского пилота, бомбившему город Чернигов и попавшему в плен. Он делал это днем, отлично видел все цели, имел координаты и понимал, что стреляет по мирным гражданам", - сказал Атрошенко.

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