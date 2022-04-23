У задержанных изъяли дрон, российские сим-карты и флеш-накопители.

На Черниговщине патрульная полиция задержала диверсионную группу.

Об этом сообщила пресс-служба Управление патрульной полиции в области.

Согласно сообщению, во время отработки оперативной информации экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi Lancer. Кроме водителя, в салоне находились три пассажира. Все четверо мужчин предъявили для проверки паспорта граждан Украины.

"На вопросы полицейских мужчины стали путаться в ответах: не смогли объяснить маршрут своего движения, назывались волонтерами, а потом пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ", - отметили в патрульной полиции.

Во время осмотра автомобиля патрульные обнаружили дрон, сим-карты российских мобильных операторов и флеш-накопители с большим объемом информации.

Мужчин задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу и представителей СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Днепре Служба безопасности Украины нейтрализовала группу "спящих агентов" российской ФСБ.

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