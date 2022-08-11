По его словам, россияне начнут понимать, что их армия и военная техника не самые лучшие.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму являются очень важными, ведь из-за них россияне начнут отчаиваться в собственной армии.

Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телемарафона.

"Это очень важно, все эти взрывы. Уничтожение не просто авиационной техники, летного персонала, пилотов... Очень важно, что россияне, которые отдыхали в Крыму в то время... они разнесут эту информацию о том, что они видели непосредственно на собственные глаза, по разным регионам России. И у всех один вопрос: "А где же наша ПВО?". То есть та противовоздушная, противоракетная система, которой так хвастались россияне, ее просто банально не существует", - сказал эксперт.

По словам Ступака, Украина уже которую неделю издевается над российскими системами противовоздушной обороны.

"Она их просто уничтожает или обходит. И весь этот маркетинг, который Россия создавала вокруг своих систем... они пробиваются, и у россиян складывается мнение, что по телевизору им не говорят всю правду. Это в дальнейшем положительно повлияет на эту войну для Украины", - отметил эксперт.

Ступак подчеркнул, что россияне начнут отчаиваться в своей армии.

"Они понимают, что военная техника не самая лучшая, армия не самая лучшая в мире, и эти сомнения будут как ржавчина разъедать общество", - отметил эксперт.

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Известно, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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