Ничем новым Россия сегодня похвастаться не может, заявил эксперт.

Все российские самолеты Ту-22, Ту-95, Ту-160 уже устарели. Россия не в состоянии выставить отвечающий требованиям сегодняшнего дня бомбардировщик или модернизировать имеющиеся у нее самолеты до такого технологического уровня.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что сейчас Украина наблюдает порядка 20 российских самолетов-бомбардировщиков, которые могут взлетать и выполнять боевые задачи - наносить ракетные удары по Украине: "Ничем новым они похвастаться не могут. Они используют то, что у них есть".

"Основной метод в России сейчас - метод каннибализма. Они берут самолет, разбирают его и за счет этого комплектуют и ремонтируют те машины, которые сегодня стоят "на крыле". Поэтому не факт, что все их 60 самолетов Ту-95 могут подняться в воздух", - заявил Жданов.

Что касается самолетов Ту-160, то, как отметил эксперт, с ними "вообще печаль":

"Если вы заметили, то они практически ни разу не упоминались в сводках как такие, которые принимают участие в ракетных ударах по территории Украины. Ими пугают, их берегут. На сегодняшний день есть неофициальная и требующая проверки информация, что "на крыле" у них от 4 до 7 машин. Могут ли они выполнять задачи - трудно сказать… По запчастям то же самое. Они их берегут, как зеницу ока, потому что это единственное, чем они могут сегодня пугать мир, - сверхзвуковой стратегический дальний бомбардировщик, который может выполнять боевые задачи".

Потери России в Украине - данные Генштаба

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения России украинские бойцы уничтожили 285 российских самолетов и 275 вертолетов.

Также Россия потеряла: около 111 тысяч 760 личного состава, танков - 3080, боевых бронированных машин - 6147, артиллерийских систем - 2069, РСЗО - 434, средств ПВО - 217.