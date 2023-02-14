Россияне несут высокие потери, но их наступательные действия приносят слишком скромные результаты.

Большое наступление России затрудняется из-за недостаточного уровня подготовки мобилизованных солдат, составляющих большинство нынешнего состава российской армии. Об этом говорится в свежем обзоре ситуации на фронте от американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на данные украинской стороны о том, что Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, понесшую тяжелые потери под Угледаром. При этом источники в самой бригаде утверждают, что она состоит на 80-90% из мобилизованными.

"Мобилизованные не имеют необходимого боевого опыта, который нужен для успешного ведения механизированного наступления. Эти мобилизованные, вероятно, прошли ограниченную индивидуальную подготовку, им не хватает сплоченности, профессиональной подготовки и опыта, необходимых для проведения широкомасштабных наступательных операций", – отмечают ISW.

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В качестве примера приводится одно из неудачных наступлений бригады на Угледар, когда российская танковая группа наткнулась на мины. Тогда российский солдаты показали полное неумение обнаруживать минные заграждения и правильно реагировать на них.

"Россия может перебросить на Угледарский фронт дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежную оборону или наступательные операции на истощение, но они вряд ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными провести успешные наступательные операции за короткий период времени", – считают аналитики.

Война в Украине – ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают попытки активно наступать на нескольких участках фронта в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Основные усилия враг сосредоточил в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Новопавловки.

Недавно стало известно, что российское командование бросает в бой корабельных матросов под видом морской пехоты. Однако и это не помогает проломить украинскую оборону на Донбассе.

Всё это приводит к достаточно высоким потерям у врага. Так, за последние сутки оккупанты потеряли убитыми еще 740 солдат и более 30 единиц различной техники. В целом за время вторжения враг потерял около 139 тысяч своих солдат.

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