Он высказал мнение, что ВСУ могут выгнать оккупантов из Крыма при наличии соответствующего вооружения.

Если бы западные партнеры Украины решились передать ВСУ больше дальнобойных ракет, российские оккупанты не смогли бы использовать для атак на гражданскую инфраструктуру аннексированный Крым.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в X (Twitter). "Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой... Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержания российской обороны на юге Украины... ни Керченского моста", – подверкнул генерал.

Напомним, в этом месяце Ходжес заявил, что все западные союзники, в том числе и США, должны четко заявить, что хотят победы Украины, это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи.

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Уничтожение "Новочеркасска" в Крыму

Сегодня утром Воздушные силы сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии уничтожила тактическая авиация ВСУ.

В РФ уже подтвердили, что корабль ЧФ РФ в оккупированном Крыму был поврежден. Там также заявили, что сразу же сбили два украинских Су-24.

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