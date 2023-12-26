Украинцы могут насладиться моментом удара по кораблю "Новочеркасск", который наши Вооруженные силы разбили в водах Феодосии этой ночью.
Соответствующий ролик громкого "прилета" стал распространяться по сети. Видео сняли очевидцы происшествия.
"Зря мы сюда пошли, тут обломки летят... Ничего себе!",- прокомментировали в кадре взрыв.
Также Ostin аналитик Oliver Alexander показал в социальной сети X, как выглядит "Новочеркасск" после удара - качество кадра позволяет оценить уровень его повреждения.
Ночью "Новочеркасск" мог везти рождественский подарок РФ
Масштабы взрыва корабля "Новочеркасск" впечатляют - с осторожными сообщениями о том, что могло вызвать такую детонацию, уже выступили в ОК "Юг" и в Воздушных силах. В частности, Наталья Гуменюк намекнула, что Россия могла перевозить определенный "рождественский подарок" на "Новочеркасске", ведь в условиях текущей войны использует большие корабли как средство логистики.
В то же время Юрий Игнат не исключил, что на корабле могли взорваться дроны "Шахед". По мнению аналитиков Deffense Express, "Новочеркасск" не мог перевозить дроны из Ирана, только непосредственно из РФ.