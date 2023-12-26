Там поспешили заверить, что сразу же сбили самолеты, которые поразили "Новочеркасск".

Российское минобороны подтвердило, что ВСУ повредили большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", - рассказали в российском минобороны.

Атака на российский корабль в Крыму

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Около 01:50 в местных чатах Феодосии появилась информация о громких взрывах и пожаре в районе порта. Оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту.

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Российский Telegram-канал SHOT написал, что жители Феодосии слышали несколько взрывов в районе порта, затем в небе появились следы дыма. В городе работала противовоздушная оборона.

Утром Воздушные силы сообщили, что ВСУ уничтожили 13 ударных БПЛА и большой десантный корабль. "Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат - "на лицо"!",- поделились в Воздушных силах.

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