В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ)! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

Точное количество поднятых в небо бортов не называлось.

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"Николаевский Ванек" сообщает, что зафиксирован взлет "около 4 бортов Ту-95МС". Вылет, предположительно, боевой.

В районе Энгельса вражеские борта, скорее всего, будут примерно в 02:50 – 03:30. Если пуски ракет будут оттуда, в воздушном пространстве Украины они окажутся около 03:20 – 04:00.

В то же время в районе Каспийского моря российские бомбардировщики, вероятно, окажутся в 03:50 – 05:00. Если пуски будут оттуда, ракеты в украинском воздушном пространстве будут примерно в 04:50 – 06:00.

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", – говорится в сообщении.

Бомбардировщики Ту-95МС

Российские оккупационные войска используют стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время массированных ракетных ударов по Украине. В частности, с них выпускают по украинским городам ракеты Х-101.

Россия держит эти самолеты на отдаленных от украинских границ аэродромах, однако даже там они не в безопасности. Благодаря атакам Сил обороны несколько бортов были повреждены.

По состоянию на 2023 год враг имел примерно 60 самолетов Ту-95.

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