В трех областях на севере страны работала противовоздушная оборона.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что ночью российские оккупанты пытались атаковать нашу страну около 10 "Шахедами", из которых сбить удалось ориентировочно половину. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке по Украине.

"Этой ночью (российские захватчики-УНИАН) атаковали ударными беспилотниками иранского производства "Шахед". В трех областях на севере страны работала противовоздушная оборона. Около 10 беспилотников было зафиксировано", - отметил Игнат.

Около половины из них было уничтожено различными средствами поражения.

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Представитель ВС ВСУ отметил, что беспилотник является сложной целью и оккупанты пытаются запускать их с разных направлений, менять и курс движения.

"Раньше это был аэродром Сеща, сейчас из другой, из Курской области запускают. Так же начали запускать с полигона "Чауда", из оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска", - сказал Игнат.

Так, подчеркнул он, враг будет искать любые пути и методы, чтобы беспилотники как можно дальше и эффективнее доходили до своих целей.

Атака по Украине 25 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога - из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Около 02: 25 стало известно, что на подступах к Киеву работает противовоздушная оборона. Сбитие дронов российских оккупантов продолжалось чуть ли не до рассвета.

В Киевской городской военной администрации отметили, что это уже шестая атака дронов на Киев за этот месяц.

По предварительной информации, благодаря эффективным действиям сил ПВО в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

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