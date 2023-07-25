Жертв и разрушений в результате атаки предварительно нет.

Силы противовоздушной обороны еще на подлете к Киеву уничтожили все "Шахеды", которыми Российская Федерация атаковала столицу сегодня ночью, 25 июля.

Как сообщается в Telegram КМВА, это уже шестая атака дронов на Киев за этот месяц.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", - подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

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По предварительной информации Киевской городской военной администрации благодаря эффективным действиям сил ПВО в столице обошлось без жертв и разрушений.

Атака на Киев - что известно

В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Примерно в 02: 25 стало известно, что на подступах к Киеву работает ПВО. Сбитие дронов российских оккупантов продолжалось едва ли не до рассвета.

Во время предыдущей атаки украинские защитники также сбили все дроны.

Недавно группа экспертов установила перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует Украину. Большинство из них являются американскими и лишь часть приходится на Японию, Канаду и Швейцарию.

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