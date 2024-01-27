Беспилотники были сбиты, впрочем, в результате удара повреждения получил один из объектов инфраструктуры.

Вражеские беспилотники в субботу, 27 января, атаковали Запорожье. В результате атаки пострадал объект инфраструктуры города. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко и обнародовал соответствующее фото.

"Вражеские БПЛА атаковали областной центр. Работали подразделения Сил обороны", - написал глава ОВА.

По его словам, предварительно, вражеские дроны были сбиты.

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"Поражение получил один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС", - уточнил Малашко.

Атака РФ по Украине 27 января

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 27 января, в Харькове, Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали Полтавскую область ракетами, при этом работала ПВО. Впрочем, произошло попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар.

До этого Воздушные силы сообщили о ракетах, следующих с Востока в направлении Полтавы и Кременчуга. Между тем городской голова Харькова Игорь Терехов также проинформировал о взрывах в городе.

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