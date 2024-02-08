В Одесской области работала ПВО.

В ночь на четверг, 8 февраля, российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину дронами. Вражеские беспилотники фиксируются в нескольких областях.

В частности, дроны атаковали Одесскую область. В области работала ПВО, заявил спикер Украинской добровольческой армии и глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Также сообщалось о мощных взрывах в Одессе.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно", – подчеркивал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Видео дня

По состоянию на 00:46 карта воздушных тревог выглядит так:

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские БпЛА находятся в Винницкой области – они движутся с севера в направлении Винницы через Калиновку.

Также с Черного моря вражеские дроны заходят в Николаевскую область. Курс – северный.

Обновлено 00:58: В ряде областей объявлен отбой воздушной тревоги. На данный момент тревога продолжается в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и Херсонской областях.

Новость обновляется...

Атаки РФ по Украине

7 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате вражеской атаки есть жертвы. В Киеве было попадание в многоэтажку – погибли четыре человека.

Еще один человек был убит Россией на Николаевщине. Также известно о погибшем на Херсонщине.

В Воздушных силах сообщили, что во время атаки РФ использовала 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 . 26 из них сбили силы ПВО. Также были уничтожены 3 крылатые ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: