В ночь на четверг, 8 февраля, российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину дронами. Вражеские беспилотники фиксируются в нескольких областях.
В частности, дроны атаковали Одесскую область. В области работала ПВО, заявил спикер Украинской добровольческой армии и глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Также сообщалось о мощных взрывах в Одессе.
"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно", – подчеркивал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По состоянию на 00:46 карта воздушных тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские БпЛА находятся в Винницкой области – они движутся с севера в направлении Винницы через Калиновку.
Также с Черного моря вражеские дроны заходят в Николаевскую область. Курс – северный.
Обновлено 00:58: В ряде областей объявлен отбой воздушной тревоги. На данный момент тревога продолжается в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и Херсонской областях.
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Атаки РФ по Украине
7 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате вражеской атаки есть жертвы. В Киеве было попадание в многоэтажку – погибли четыре человека.
Еще один человек был убит Россией на Николаевщине. Также известно о погибшем на Херсонщине.
В Воздушных силах сообщили, что во время атаки РФ использовала 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 . 26 из них сбили силы ПВО. Также были уничтожены 3 крылатые ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".