Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 13 сентября российские захватчики выпустили по территории Украины несколько групп беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 22:06 они предупредили о возможных пусках ударных беспилотников типа "Shahed" и призвали людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае объявления.

Уже в 00:39 военные зафиксировали несколько групп ударных дронов, предположительно "Shahed", следующих из Черного моря в сторону южных районов Одесской области.

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В 00:50 жителей Измаильского района призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Группы ударных БпЛА движутся вдоль границы с Румынией!"- отметили в воздушных силах.

Кроме того, сейчас тревога объявлена в Запорожской области, там от 22:49 также существует угроза ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Обновлено в 05:20: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что в результате атаки нескольких групп дронов в Измаильском районе есть попадание. Повреждена припортовая и другая гражданская инфраструктура.

"Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар. Известно о 6 пострадавших гражданских. Три человека в тяжелом и трое в среднем состоянии тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - сообщил он.

Обновлено в 04:50: Отбой по дронам в Сумской, Черниговской и Одесской областях.

Обновлено в 04:05: Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Обновлено в 03:45: Отбой ракетной опасности, остается угроза ударных БПЛА "Shahed" в Сумской, Черниговской и Одесской областях.

Обновлено в 03:10: Ракетная опасность для юга Украины.

Обновлено в 03:04: Группа ударных БпЛА из Черного моря в направлении Затоки.

Обновлено в 03:02: В Сумах слышали звуки взрывов, сообщает Общественное.

Обновлено в 02:55: Несколько ударных БпЛА "Shahed" в Сумской области. Для Черниговской – также угроза дронов.

Обновлено в 02:35: Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.

Обновлено в 02:00: Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не снимать работу противовоздушной обороны. "Измаильский район, подчеркиваю необходимость не выходить из безопасных мест до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Обновлено в 01:50: Группы беспилотников над Измаильским районом Одесской области, направление Измаил и Рени. Еще несколько групп БпЛА из Черного моря, предположительно по тому же маршруту.

Обновлено в 01:30: В Запорожской области отменили воздушную тревогу.

Обновлено в 01:15: В направлении Рени двигаются ударные БпЛА, курс может изменяться. Также фиксируют движение еще нескольких групп дронов из Черного моря в направлении южных районов Одесской области.

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