"Шахеды" уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Этой ночью украинским защитникам удалось сбить 8 из 9 ударных дронов-камикадзе типа "Shahed".

"Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа "Shahed", которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым)", - сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В частности, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины. "Шахеды" уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

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Война в Украине - атака дронов

Как сообщал УНИАН, ночью российская армия атаковала Николаев и Одессу, есть повреждения энергетических объектов и раненые. Враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря. По 4 ударных БпЛА сбито в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось. В Николаевской области ранения получили 11 человек.

Впоследствии стало известно, что из-за ночной атаки, которую армия РФ нанесла по Одессе, поврежден энергообъект и в городе применяют экстренные отключения.

В ДТЭК объяснили, что вышел из строя один из энергообъектов НЭК Укрэнерго. Ситуация остается сложной - высоковольтные объекты не могут передать всю необходимую городу мощность.

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