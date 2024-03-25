Этой ночью Россия атакует беспилотными летательными аппаратами Одессу, в городе работает противовоздушная оборона.

В 23:26 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в своем Telegram-канале о пролете ракеты в районе Белгород-Днестровска, вектор движения - северный. Уже через 15 минут военные зафиксировали несколько групп ударных российских БПЛА в акватории Черного моря, они двигались в сторону Одессы.

Информация обновляется...

Видео дня

Обновлено в 00:46: Отбой угрозы ударных БПЛА.

Обновлено в 00:20: Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что продолжается "антимопедная" работа. "Пока -2 у нас. Но еще улетают", - добавил он.

Обновлено в 00:10: Несколько групп ударных дронов на юге Николаевской области, вектор движения - северный.

Обновлено в 00:08: Силы обороны юга предупреждают, что в Одесской области идет боевая работа. Людей призывают находиться в укрытиях и не мешать работе военных.

Обновлено в 23:52: Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщает, что в Одессе работает противовоздушная оборона.

Вас также могут заинтересовать новости: