В Николаеве более 10 пострадавших, в Одессе не работает электротранспорт.

Российская армия атаковала Николаев и Одессу, есть повреждения энергетических объектов и раненые.

"Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесщине. Враг продолжил удары по объектам энергетики. Перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, которая потеряла боевую способность в воздухе", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Говорится, что дальше враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря. По 4 ударных БпЛА сбито в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось. В частности, в Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Кроме того, вражеские дроны барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также вспыхнул пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Взрывной волной побито несколько окрестных домов. По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, другим оказана помощь на месте.

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В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидирован. К счастью люди не пострадали. Сейчас продолжаются восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

Последствия удара - ситуация по состоянию на 8 утра

В пресс-службе Одессы сообщили, что из-за проблем со светом в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. В связи с этим с автобусными перевозчиками проработан вопрос выпуска на линию большего количества подвижного состава, а также увеличения использования на магистральных маршрутах автобусов среднего и большого классов.

"Детские сады, в которых по состоянию на 8:00 нет света, будут принимать детей в дежурные группы", - добавили в мэрии. Родителей просят учесть, что приготовление пищи у них невозможно, поэтому надо накормить ребенка дома. Учреждения, в которых электроснабжение восстановлено, будут работать в обычном режиме.

Атака на Одесскую область

Как сообщал УНИАН, 22 марта россияне нанесли массированный удар по Украине. Из-за повреждения энергетических объектов в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов.

Однако уже в ночь на 25 марта во время ночной атаки БПЛА российская армия повредила энергетическую инфраструктуру в Одесской области. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, о пострадавших и других разрушениях в регионе не сообщалось.

Кипер добавил, что в части Одессы нет электроснабжения.

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