Враг бил по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям.

Вечером в четверг, 30 марта 2023 года, российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгородской области. Враг бил ракетами типа С-300.

"Сегодня в 22:10 российские оккупационные войска снова совершили обстрел нашего города. Обстрел осуществлялся, в частности, по Новобаварскому району", – подчеркнул спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, по меньшей мере шесть ракет типа С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям. По состоянию на 00:00 информации о пострадавших и погибших лицах нет.

Чубенко отметил, что на месте работают следователи, прокуроры, работники ГСЧС и коммунальных служб. Фиксируются факты военных преступлений РФ.

Обстрелы украинских городов оккупантами

29 марта оккупанты ударили по Часовому Яру в Донецкой области. В результате вражеского обстрела один человек погиб, еще один – получил ранения. Под обстрел попали и другие населенные пункты области.

Кроме того, враг бил по Харьковщине. В селе Подолы Купянского района под российский обстрел попали три человека. Женщины 70, 69 и 68 лет были госпитализированы.

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