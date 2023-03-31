Противник модернизирует крылатые авиационные ракеты, отметили в Воздушных силах армии Украины.

Российские захватчики каждый раз применяют во время воздушных атака новое вооружение и новые методы, чтобы поразить украинские объекты.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. "Противник каждый раз применяет новые методы, новые тактики, новые вооружения. Даже эта ночная атака дронов. Противник сначала днем применял атаки "Шахедами", а теперь применяет ночью, потому что понимает, что мобильные огневые группы не могут так эффективно уничтожать их, как днем. Но, как видим, мы тоже не стоим на месте, и мобильно-огневые группы получают от волонтеров и партнеров оборудование, которое помогает уничтожать "Шахеды" даже в ночное время", - сказал он.

Он объяснил, что Украина, так же как и противник, модернизирует вооружение, например, крылатые авиационные ракеты.

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"Новое вооружение приобретает большую перспективу применения. То же самое касается и крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем - JDAM. Мы их тоже применяем, правда, у нас их не так много, как хотелось бы", - пояснил он.

Игнат отметил, что со своей стороны противник модернизирует фугасные авиационные бомбы 500 кг, оснащая их крыльями, средствами GPS, чтобы не входить в зону поражения украинской ПВО.

По его словам, такая ракета не залетит дальше, чем на 10-15 км, но и это расстояние пролета может нанести вред украинским войскам и населению в прифронтовых зонах.

Чтобы их сбивать, нужна дальнобойная ПВО и западные самолеты.

Война России против Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты активно используют против украинских военных крылатые авиабомбы, и такие действия врага являются для нас новой угрозой.

В ночь на 31 марта противник снова провел массированную атаку дронами.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе, которые РФ выпустила с северного направления - Брянской области.

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