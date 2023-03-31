В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома.

В результате ночной российской атаки на Харьков трое граждан получили легкие ранения, еще двое ранены после атаки в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено девять ракет, предварительно ЗРК С-300", - отметил Синегубов.

В частности, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе.

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"В результате ракетной атаки легкие ранения получили три человека. Госпитализации не нуждались", - добавил он.

Также минувшей ночью враг совершил атаку с беспилотников Shahed на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы двое гражданских мужчин 44 и 66 лет.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах. В частности, враг вел огонь по Казачьей Лопане, Купянске, Двуречной, Стрелечье и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

РФ ударила по Харькову - что известно

Вечером 30 марта во время масштабной воздушной тревоги оккупанты нанесли ракетный удар из установок С-300 по Харькову. По меньшей мере шесть ракет типа С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям. По состоянию на 00:00 информации о пострадавших и погибших лиц не было.

Всего РФ выпустила 9 ракет и 10 "Шахедов", 9 из них удалось сбить.

Как сообщили в ВВС ВСУ, ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления - Брянской области РФ, через Сумскую и Черниговскую области.

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