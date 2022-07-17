Эксперт подчеркнул, что Крымский мост - территория Украины, незаконно аннексированная Российской Федерацией.

Украина имеет полное право нанести удар по Крымскому мосту, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы имеем полное право, если сегодня-завтра встанет вопрос, дадут нам ракеты - наносить удары по Крымскому мосту или нет. Вообще никаких сомнений - просто нанести удары и все", - выразил мнение эксперт.

Жданов подчеркнул, что Крымский мост – территория Украины, незаконно аннексированная Российской Федерацией.

"Мост упирается в наш берег от нашего берега 12 морских миль – это почти 20 км – это наша территория. Это наши территориальные воды. Здесь вообще никаких вопросов нет. Мы просто будем проводить контрнаступательную операцию для освобождения наших территорий до границ 1991 года, которые признал весь мир", – пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ждет судьба "вышек Бойко".

А сегодня депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет угрожал "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.

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