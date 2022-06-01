После трех месяцев полномасштабного военного вторжения Росси на территорию независимой Украины появилась информация о том, что президента РФ Владимира Путина готовят к операции.
Об этом сообщает ТГ-канал "Сможем объяснить".
По информации канала, у Путина диагностирован рак поджелудочной железы.
Как удалось выяснить журналистам канала, оперировать президента страны-агрессора планируют в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина.
Информацию о том, что Путину предстоит операция в связи с онкологией также подтвердил израильский журналист, обозреватель интернет-издания "Детали" Марк Котлярский.
В беседе с каналом "Можем объяснить" Котлярский уточнил, что один из его источников — из столичных врачебных кругов, другой близок к подразделению кремлевской администрации, отвечающему за здоровье первого лица.
Для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов Центра Блохина, сейчас пациента № 1 ждут на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).
Путин и его диагноз:
29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его предупредили о скорой смерти.
30 мая 2022 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отреагировал на заявление американского режиссера Оливера Стоуна, что президент РФ Владимир Путин переболел раком.
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