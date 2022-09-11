Министр не верил, что Путин прикажет беспощадно бомбить мирные города, чтобы взять их под контроль.

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что не верил в беспощадную бомбардировку мирных городов войсками России. Он верил, что русские "не настольно конченные", но ошибся.

Об этом он признался в интервью "РБК-Украина".

Министр отметил, что признал свою ошибку и пообещал больше подобных предположений не делать.

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"Мне не стыдно сказать, что я выражал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что Путин будет бомбить украинские гражданские города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченные" в том "оркостане", что они настолько будут недовольные и раздраженные, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на Востоке Украины – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь – не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться", – заявил министр.

Глава Минобороны уверен, что Путин уничтожает "Градами" и "Смерчами" мирные города Украины, считая это местью.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла более 57% своего ракетного потенциала. Это стало возможным благодаря тому, что украинская система ПВО стала лучше, а агрессор одновременно потерял почти 60% ракет.

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