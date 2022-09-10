Скорее всего, дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов.

Западные партнеры Украины еще формируют модель ленд-лизу и согласовывают нюансы этой программы.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"Я вас наверняка разочарую, потому что окончательное понимание, как будет выглядеть ленд-Лиз, еще родится. Потому что наши партнеры еще окончательно не завершили формировать модель. То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются", — пояснил он.

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Резников подчеркнул, что программы ленд-лиза могут отличаться друг от друга. По словам главы Минобороны, обсуждались различные модели, в том числе обычный кредит, как во время Второй мировой войны для СССР и Великобритании. Однако, скорее всего, будет другая модель.

"Чтобы я сейчас не сказал, оно может в финальной версии быть немножко другим. И тут еще важно, что, скорее всего, дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов. Потому что это все же денежные отношения", — подытожил Резников.

Напомним, ранее в Белом доме пояснили, каким образом планируют реализовать программу ленд-лиза для Украины, подписанную Джо Байденом 9 мая.

Как известно, программа ленд-лизу предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, такие как USAI и программа президентских полномочий, не предусматривают возврат средств.

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