Присутствие Шойгу в информационном пространстве полностью зависит от одобрения Кремля.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин намерен восстановить авторитет министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, Путину нужно восстановить авторитет Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы уравновесить растущее влияние так называемой радикальной группы силовиков, критикующей Минобороны.

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Как отмечают аналитики, Путин мог сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу. Также он мог поручить министру завершить неудачную мобилизацию самостоятельно.

"Их постановочная публичная встреча согласуется с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ. Например, на текущей неделе Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими турецкими, китайскими и западными коллегами. Эти громкие встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, которые, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве, не имеют того же ранга или авторитета", - отмечают аналитики.

Аналитики также напоминают, что присутствие Шойгу в информационном пространстве полностью зависит от одобрения Кремля, так как Путин может контролировать, когда Шойгу выступать публично.

Путинская мобилизация и заявления Шойгу:

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на войну в Украине. В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизуют все мужское население определенной возрастной категории. При этом не учитывается отсутствие опыта военной службы и боевого опыта.

В начале октября стало известно, что враг перебрасывает первых мобилизованных, среди них есть первые погибшие.

13 октября появилось первое официальное сообщение о гибели мобилизованных.

Также 13 октября Шойгу окончательно пробил дно. Минобороны РФ начало открыто вербовать на войну против Украины заключенных.

Украинская разведка сообщала о серьезных проблемах с обеспечением призванных. Им не хватало военной формы, спальных мест и даже уборных.

По состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тысяч человек.

В октябре Шойгу начал анонсировать использование в Украине "грязной" ядерной бомбы.

28 октября Шойгу отчитался Путину об итогах мобилизации.

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