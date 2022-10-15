Российский социолог Игорь Эйдман: Окружение Путина может "сдать" его в Гаагу за то, чтобы Запад их простил

Российский социолог Игорь Эйдман в интервью УНИАН рассказал о реальных настроениях общества в РФ, возможности свержения Путина, деоккупации Херсона и влиянии успехов ВСУ на фронте на восприятие войны россиянами.

Как вы считаете, что именно могло сподвигнуть Путина на массированный ракетный обстрел Украины?

Я мониторю ситуацию в "ватных" Telegram-каналах, поэтому могу сказать, что вой там уже стоит давно. Воют, как голодные волки в лесах: "Когда же мы ударим по центрам принятия решений? Когда же мы взорвем мосты через Днепр?" Воют до того, что наезжают даже на самого "вождя народов" - почему до сих пор тот не ударил, не взорвал мосты, не разгромил Верховную Раду. Включая Симоньян, Соловьева, Пригожина, Кадырова. У этих идиотов было искреннее ощущение, что Россия и конкретно Путин имеют возможность "вбить Украину в 18 век", разрушить все коммуникации и так далее, но не делает этого из "доброты душевной".

Бомбежки Киева и других крупных городов два дня подряд - это кровавая афера, это преступление. Они продемонстрировали, что все вопли об уничтожении Украины - это то, что РФ хочет, но не может. Кишка тонка. У России есть возможность убивать мирных жителей, но нет возможности переломить ход войны с помощью бомбардировок городов. Эту ошибку в свое время совершил еще и Гитлер, пытаясь расправиться с Великобританией в 40-41 годах. Ничего ему не удалось, только еще больше сплотил Британию против себя. То же самое происходит и в Украине. Это действительно очень печальная и трагическая история, но на обороноспособность Украины практически не влияющая. Война идет своим ходом.

Ударив по Киеву и другим украинским городам, Путин продемонстрировал что не так страшен черт, как его малюют. У него просто нет физических возможностей вести такие массированные бомбардировки долго, попадать в цели, взрывать мосты, административные здания и центры принятий решений.

Да, он может убить украинцев и оставить какие-то города без электричества, но для хода войны это не так принципиально.

Почему простые россияне настолько радуются ударам по Украине? Они не просто радуются, а кровожадно их требуют. Это массовая история, правильно?

Нет, это абсолютно не массовая история. Это имитация массовости и это не "простые россияне". Есть либо идейные фашисты типа Гиркина или Стрелкова, либо люди на зарплате - Соловьев, Симоньян и прочие, которые просто боятся за свои шкуры. Поэтому им, кровь из носу, нужна победа в Украине. Они понимают, что когда Россия будет разгромлена в этой войне, они потеряют не только свои "теплые" места, но и свои деньги, скорее всего и свободу.

Большинству россиян эта война глубоко по барабану. Я не говорю, что это хорошо. Нормальные люди должны были бы возмущаться, возражать, протестовать в меру своих сил и в меру своей смелости. До мобилизации и молодое поколение, и старшее пытались не замечать происходящего. Особенно в Москве все было по-старому: рестораны, кафе, клубы, выставки, рауты, вояжи и прочее. Шарахнула им по башке эта мобилизация, и сразу тревожность в обществе выросла в два раза. Но большинство населения мечтает жить тихо, спокойно, продолжать проявлять свою потребительскую инициативу и расширять свои потребительские возможности. Молодые люди, естественно, думают о карьере - это обычные обыватели, которые не заражены "урапатриотическим" настроем. Если бы этот фашизм был массовым явлением, то Путину и мобилизацию не нужно было бы объявлять. Понадобилось набрать несколько сотен тысяч солдат? Да это по щелчку было бы! Но нет этих тысяч. Они пытались сначала делать контрактную армию. По российским масштабам обещали бешеные деньги, но этот путь выбрали не многие. Власти были вынуждены прибегнуть к принудительной мобилизации, перед которой первым делом они внесли в Уголовный кодекс правки с целью запугать потенциальных призывников, чтобы они с поднятыми руками пошли в военкомат.

Деоккупация Херсона подорвет доверие россиян к Путину

Начало мобилизации уже меняет российское общество. Есть ли перспектива усиления антивоенных настроений?

В любой армии основная боеспособная часть - это молодежь. По всем опросам видно, что чем моложе группа россиян (возрастная категория), тем хуже они относятся к Путину и к войне. То есть те, кто как раз и должен был бы воевать, не рвутся на фронт. Сейчас при определенной смелости и решительности "откосить" от войны можно. Ведь призывают либо "идейных", либо стадо. Многие из них настолько не понимают, что происходит, что они не понимают даже степень риска и степень этой угрозы. Их жены и родители тоже этого не понимают. Со временем, когда пошли гробы, информация начала активно распространяться в российских СМИ: то из Челябинской области пятеро мобилизованных погибли, то адвокат какой-то из Питера погиб. Градус таких сообщений в российской прессе нарастает.

Довольно скоро люди в России поймут, что их ведут на убой.

Уже идет обратная волна информации из армии - что там полный бардак, выдают старое оружие, железные каски, снабжение отвратительное, мобилизованных выбрасывают в чистом поле, где они жгут костры и ждут, когда их расселят в части.

Но россияне так массово не прозреют, такого не ждите. Однако недовольство тем, что в армии полный бардак, все разворовано, мужчин сразу же без обучения гонят на убой, будет только нарастать по мере успехов украинской армии и по мере потерь российской. Переломным моментом может стать ожидаемое падение Херсона. Это очень символично для россиян, потому что им уже внушили: "Вот, мы такие земли плодородные под себя подминаем, такие крупные города берем". И освобождение Херсона украинскими войсками может иметь очень сильный психологический эффект. Взрыв Крымского моста не имел такого эффекта и не мог иметь. Крым уже российскому обывателю давно продали, как и этот мост.

То есть подрыв Крымского моста никак не повлиял на отношение к Путину и на его рейтинги?

Я боюсь, что только позитивно. На 15% фашистов, которые есть среди россиян, влиять бесполезно. Они как были фашистами, так ими и остались. На 15% анархистски настроенных людей влиять тоже бесполезно. Можно влиять на 70% публики. Выражаясь языком Великой французской революции - это болото. Оно может качнуться в любую сторону. Задача путинских пропагандистов и самого Путина - мобилизовать это "болото", чтобы оно поддерживало войну, и ни в коем случае не отпугнуть его от себя. Потому что потерять поддержку большинства населения - это очень опасно даже в авторитарной системе. Поэтому подрыв моста, к сожалению, ни на те 15%, ни на эти 15% не повлиял, но вот "болото" немного консолидировал. Появились разговоры: "Вот, уже добрались! Сегодня они этот мост взрывают, а завтра они в нашем городе взорвут что-нибудь". То есть "болото" стало немного психовать. А когда стадо психует, оно сплачивается вокруг своего вожака, потому что диктатор якобы может защитить их от внешней угрозы.

Совершенно другая реакция была, когда украинская армия наступала. Здесь люди думали по-другому: "Нам обещали победу, а победы нет". А ведь это все "болото" подсажено на "победобесие". Российские власти десятилетиями подсаживали народ на "наркотик победы" и разглагольствования: "Мы - победоносная страна! Раз мы победили в Великой Отечественной, значит, мы будем побеждать всегда". И пока им кажется, что они побеждают, они довольны. Но как только они поймут, что они проигрывают, и что Путин не оказался гарантом всех побед, отношение к нему может резко измениться. Это решается на полях сражения в Украине.

Успехи ВСУ уже как-то изменили ситуацию в Кремле?

В обществе произошли определенные изменения по двум причинам - это мобилизация и победы украинской армии, которые уже невозможно скрывать. Их долго скрывали. Россияне даже пытались свое отступление в Харькове как-то закамуфлировать, но все-таки даже на пропагандистских каналах стали об этом говорить. Действительно, определенный эффект есть. Популярность войны стала снижаться, но пока очень медленно.

По официальным социологическим данным, которые в России являются не совсем корректными, на 5-7% число сторонников войны уменьшилось за сентябрь. Но процесс пошел, и маятник качнулся в другую сторону.

По мере развития неудач российской армии он будет качаться все дальше и дальше.

Мы имеем примеры неудачных империалистических войн, которые вела Россия. Они всегда заканчивались катаклизмами, революциями, глобальными реформами, радикальным изменением старого порядка и созданием какой-то новой системы. Естественно, они заканчивались уходом российских империалистических войск и амбиций.

Кто свергнет Путина

Какие перспективы свержения Путина на сегодняшний день? И кто может стать инициатором этого процесса?

Перспективы свержения Путина, которые еще полгода назад казались мне совершенно невозможными, из-за его самоубийственной и разрушительной политики растут. Растут буквально каждый день с каждой неудачей российской армии. И можно сказать, что внутриэлитное российское мнение к этому готово.

Большая часть российской правящей элиты, крупный бизнес, чиновничество хотели бы, чтобы все вернулось на круги своя, и чтобы этот кошмар, начавшийся 24 февраля, закончился.

По большому счету закусили удила и готовы воевать до победного конца только отморозки типа Пригожина и Кадырова - люди, которые в системе еще недавно воспринимались как маргиналы. К ним примыкают спившийся кокаинист Медведев со своими безумными тирадами, и пропагандисты, которым просто деваться некуда. Но средние чиновники типа Мишустина или Собянина давно хотят, чтобы этот кошмар прекратился. И Собянин снова хотел бы перекладывать по 10 раз плиточку в Москве, и с каждой плиточки свою копеечку иметь. Ему и другим чиновникам эта война совершенно не нужна. Они прекрасно понимают, что это может дестабилизировать систему. Они уже попали под санкции, а это только начало. Дальше они могут попасть под капитальную раздачу как в международном плане, так и внутри страны.

Если бардак будет увеличиваться, и если российская армия в Украине "посыплется", побежит назад, то большая русская смута не за горами. Она просматривается, хоть и совершенно не нужна бюрократии и элите. Но самое важное - этого недовольства мало. Нужно, чтобы люди смогли объединиться и нащупать инструменты реализации своего недовольства для устранения и ликвидации Путина. Люди запуганы, не доверяют никому, боятся друг друга. Чтобы составить заговор, нужно же договориться о чем-то.

Я считаю, что заговор против Путина возможен только тогда, когда к ним примкнет ФСБ и, возможно, руководство Совета безопасности.

Путин уже начал этого бояться, как вы считаете?

Если вы говорите о той информации, что там уже чуть ли не переворот, то это все слухи. Ничего такого там пока что нет. Нет каких-то достоверных источников. Боится ли он? Конечно. Он всегда боится. Он вообще трусоват, как о нем писали люди, которые его знают. Он как сумасшедший трясется за свое здоровье и свою безопасность. Поэтому, кстати, он и не меняет никого. Ведь все эти военкоры, Телеграм-каналы и прочие уже давно требуют кадровых изменений. А кадровых изменений нет даже в армии! Уже шкуру Шойгу требует и Пригожин, и Кадыров, и все главные экстремисты-вояки. Но Шойгу на месте и даже продолжает париться. Я думаю, что он доверяет своим старым дружкам. А если придет кто-то новый - черт его знает, чего от него ожидать можно, в том числе и в смысле заговора. Как известно, во время разных внутриэлитных заговоров в России именно самые близкие соратники предавали своего царя или своего генсека. Вспомним заговор против Хрущева, Павла І. Тогда им нож в спину вонзили те, кому они больше всего доверяли. Поэтому я совершенно не исключаю, что к этому заговору присоединятся силовики и эфесбешники, когда поймут, что Путин их всех тянет на дно. И просто как Павла І - табакерочкой, в лесочек, и все - на этом закончится славное правление.

У Путина много шансов в результате подобных заговоров остаться в живых?

Они могут убить его, если будут считать, что он еще им опасен. А могут как сербы, которые сдали Милошевича в Гаагу, чтобы откупиться от Запада и наладить отношения. Ведь первое, что будет делать новый правитель после Путина - пытаться договориться с США и Европой о восстановлении нормальных отношений. В первую очередь экономических, ведь Россия десятилетиями выполняла роль газового, бензинового и ресурсного поставщика на Запад. И это был основной поток валюты, за счет чего Россия поднялась после 90-х годов. Именно за счет этого Москва стала "красавицей", как Собянин любит подчеркивать. Все, сейчас это закончилось. Безумный Путин своими действиями сам ускоряет этот процесс. Их единственный шанс - это "продать" Путина за то, чтобы Запад их простил.

Что будет после распада РФ

Есть распространенное мнение о том, что поражение Путина в Украине развалит не только режим самого Путина, но и грозит развалом Российской Федерации. Согласны ли вы с этим? Какая судьба ждет РФ?

Вопрос очень сложный. Дело в том, что в истории очень многое зависит от случайностей. Как будут развиваться события, очень сложно предсказать, как выигрыш или проигрыш в казино. Но, безусловно, российская империя как "кремлецентричное государство" с амбициями на мировое господство в таком виде существовать не будет. Будет децентрализация построссийского пространства. Понятно, что Чечня выйдет из состава России. Она давно уже рвется. Я дружу с чеченскими эмигрантами. Они никогда не признавали Чечню частью России. Возможно, не она одна выйдет.

Я хотел бы сказать, что возможность развала России использует российская пропаганда, чтобы сконсолидировать это 70%-е болото. Для них развал России - это не ценностная проблема, но у них есть представление, что начнется бардак и жить станет еще хуже. Поэтому они его боятся.

В недавнем интервью вы говорили, что в сентябре должно состояться знаковое переломное событие на российско-украинской войне. Что это было? Или этот самый важный переломный момент еще впереди?

Этим моментом истины было контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Если до этого война шла по сценарию эскалации российского вторжения, то после этого началась реконкиста. То есть украинцы продолжают в разном темпе освобождать свою страну от российских захватчиков. Это действительно был переломный момент. Вынужденное объявление мобилизации в России - это тоже был признак того, что в войне произошел переломный момент. Это признак того, что ее не удалось провести так, как Путин хотел изначально. Он хотел, чтобы обыватель сидел у телевизора и знал, что его не тронут, а воевали какие-то профессионалы-наемники. Не получилось. Война уже постучалась практически в каждый российский дом в лице военкома с повесткой. Это жутко терроризирует российское общество, и это начало необратимых процессов разрушения режима.

Диана Шароди, Алексей Лихман