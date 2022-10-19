Политтехнолог не исключает, что после смены политической системы Кремля будет принято решение об отказе от войны.

Владимир Путин стал слаб. В РФ это ощущают, в том числе Кадыров и Пригожин. Дележка власти уже началась.

О происходящих в Москве процессах в эфире проекта "Гроші" рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Сейчас мы наблюдаем процесс, когда не нашлось в окружении ни одного человека, готового произвести какие-то перемены в связи с ослаблением Путина, поэтому нашлись люди... На виду есть Пригожин и Кадыров, которые поняли, что слаб не только Путин, слабо и окружение", - считает он.

По словам политтехнолога эти "свежие силы" пришли с целью сместить все окружение Путина - Шойгу, Патрушева. И дальше либо просто сместить Путина, если с ним не удастся договориться, либо же договориться с ним, что теперь они - его окружение.

"Они уже заочно все это производят, говорит Шейтельман. Например, решение о мобилизации у Путина принимали, исходя из того, что ведь у его "повара" Пригожина выходит мобилизовать солдат, а у Кремля пока - нет. Кадыров, например, вообще проводил так называемую "самомобилизацию".

Писатель уверен, что ни Пригожин, ни Кадыров не хотят быть назначенными в старую систему.

"Сидят Кадыров и Пригожин и говорят: "Эти проиграли войну". Эти - Путин и его группировка. И они не хотят быть частью этих", - говорит Шейтельман.

Вероятно, после смены этой системы в РФ будет принято решение не об усилении войны, а об отказе от нее, добавил он.

Переворот в России и свержение Путина

О возможном перевороте в России и свержении Владимира Путина, а то и его убийстве, многие эксперты говорят уже давно. Значительно активизировались эти разговоры после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин сейчас готовит бойню для генералитета России, поскольку хочет обвинить должностных лиц в проигрыше войны против Украины.

Пионтковский также считает, что дискуссии касательно отстранения Путина закончатся, когда ВСУ освободят Херсон. По его словам, одним из промежуточных вариантов может быть объявление, что по состоянию здоровья Путин временно передает обязанности коллективному органу - Совбезу РФ.

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