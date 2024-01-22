Высокий представитель ЕС напомнил, что Украина уже пригласила Трампа с визитом, чтобы быстро найти формулу завершения войны.

В Европейском Союзе отреагировали на заявления Дональда Трампа, который в этом году стремится переизбраться на второй срок президентства в США, о намерении завершить войну России против Украины за 24 часа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

В частности, у Борреля спросили мнение, реально ли прекратить войну за 24 часа, как этого обещал Трамп.

Видео дня

"Нам не удалось придумать волшебную формулу, чтобы решить проблему за 24 часа", - сказал Боррель.

При этом, как сообщил высокий представитель ЕС, ему известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, чтобы быстро найти решение.

Боррель напомнил, что украинцы являются тем народом, который больше всего хочет прекращения войны.

"И я уверен, что они были бы рады, если бы президент Трамп мог дать им волшебную формулу, чтобы положить конец войне за 24 часа", - сказал Боррель.

В то же время он отказался спекулировать, сколько может потребоваться лет, чтобы прекратить войну. По его убеждению, война России против Украины представляет угрозу существованию Европы.

"Мы должны быть готовы помогать Украине", - сказал Боррель.

Также он не стал давать оценку предположениям, что война может выйти за пределы Украины.

Последние заявления Трампа о войне в Украине

Недавно бывший президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Позже президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа в Киев. Президент иронично прокомментировал заявление кандидата на пост главы Белого дома о том, что тот "завершит войну в Украине за 24 часа".

Вас также могут заинтересовать новости: