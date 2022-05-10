Российский президент Владимир Путин, выступая на Красной площади в Москве во время парада победы 9 мая, значительную часть своей речи посвятил оправданию вторжения в Украину, а не победе во Второй мировой войне. Много рассказывал о самостоятельности своей страны и, похоже, читал текст по бумажке.

В моей ленте много постов о том, насколько плохой вид имел Владимир Путин на параде и что, мол, может скоро отправиться "на концерт" до Иосифа Кобзона.

Искренне желая смерти бункерному дедушке, мы в очередной раз рискуем впасть в заблуждение

Все это сугубо по-человечески понятно. Сегодня очевидно, что вопрос войны и мира в значительной мере зависит от одного человека в России, который сосредоточил в своих руках все рычаги власти. Его маниакально-имперские идеи являются двигателем этой войны. Мне неоднократно приходилось писать, что эта война лишена рациональной цели. Только...

Искренне желая смерти бункерному дедушке, мы в очередной раз рискуем впасть в заблуждение схемы "Путин - плохой, русские – добрые", которую и без того продвигают сегодня по всем каналам информации.

Русская ментальность - тщеславие, презрение к другим народам, превосходство, авторитет власти - все они никуда не денутся и после смерти Путина

Украинцы - искренние, добрые и отходчивые. Тем более, что в современном информационном обществе темы слишком быстро сменяют друг друга, влияя на память и чувства. Поэтому и сохраняется риск того, что не завтра, но через несколько лет или десятилетий, мы в очередной раз услышим о "братьях", "хороших русских", обманутых Путиным и тому подобное.

Нет, вину за эту войну, за смерть и страдания должны нести все они.

Ведь Владимир Путин только сумел оформить то, что подсознательно было в мозгу рядового россиянина после "геополитической катастрофы ХХ-го века" - найти путь к их чувствам, удачно использовать черты русского характера.

Эти черты, эта русская ментальность - тщеславие, презрение к другим народам, превосходство, авторитет власти - все они никуда не денутся и после смерти Путина. А значит не исчезнет и почва для рашизма, и угрозы для нас в ближайшем будущем и перспективе.

Кроме того, всегда будут те, кто поражение в войне с Украиной будут считать случайностью, стечением обстоятельств, следствием заговора мирового еврейства, или даже следствием мягкости политики самого Путина.

Проблема значительно глубже, чем один человек.

Артем Филипенко, эксперт Национального института стратегических исследований