Потерявшему руку солдату не помог и его разговор из плена с орловским губернатором.

В то время, как оккупанты расстреливают украинских пленных, своих тяжелораненых военных Россия не забирает, хотя Киев готов отдать их даже без обмена.

Как пишет "Можем объяснить", Россия не стремится вернуть своих тяжелораненых граждан, которых в плен захватили ВСУ. По словам представителя украинского общественного движения "Хочу найти" Ирины Крыниной, Украина готова отдавать таких людей даже без обмена на своих пленных. Для этого необходим только запрос от российской стороны. Крынина рассказала истории двоих пленных.

Один из них - 39-летний житель Орловской области Иван Семенов, на войне он потерял правую руку. Второй - гражданин Таджикистана Толиб Эгамбердиев, который подписал контракт с российским Минобороны в Орловской области и 29 марта попал в плен. У Эгамбердиева сложный перелом лодыжки, он плохо срастается.

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"В конце июля жена Семенова попала на прием к губернатору Орловской области, члену ЦК КПРФ Андрею Клычкову. А Крынина организовала для пленных разговор с ним по видеосвязи. Оба мужчины попросили содействовать их возвращению в Россию. Клычков обещал "посмотреть, что можно сделать" и бросил трубку. В официальных аккаунтах губернатора в соцсетях разговор с пленными не упоминается", — говорится в публикации.

Как подтвердила супруга Семенова, спустя 40 дней после этого разговора ее муж все еще остается в Украине. От подробных комментариев женщина отказалась.

По словам Крининой, в плену остается и Эгамбердиев.

"С конца мая Россия и Украина провели 4 обмена пленными. Последний состоялся 24 августа – в него вошли 115 срочников, захваченные в Курской области. По словам Крыниной, обменяли далеко не всех призывников – всего их в украинском плену несколько сотен. По ее словам, семьи некоторых военных годами не могут добиться для них статуса военнопленного – он необходим для включения в списки на обмен", — пишет СМИ.

Напомним, российских солдат срочной службы, которые попали в плен в Курской области (РФ), не заставляют работать, разрешают играть в настольные игры, кормят мясом и овощами. По свидетельству очевидцев, обстановка у срочников – как в пионерском лагере. В Курской области ВСУ взяли в плен несколько сотен срочников, возможно до тысячи, но РФ обменяла лишь 115. Фамилии на обмен утверждала российская сторона. По какому принципу это происходило, точно не известно, возможно, "выбирали тех, чьи родственники больше всего поднимали шум".

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