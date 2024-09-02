В Украине пленных российских срочников содержат как в 'пионерском лагере', - СМИ

Москва не хочет забирать своих инвалидов – искалеченные родине не нужны.

Российских солдат срочной службы, которые попали в плен в Курской области (РФ), не заставляют работать, разрешают играть в настольные игры, кормят мясом и овощами. По свидетельству супруги одного из военнопленных, обстановка у срочников – как в пионерском лагере.

Как сообщает "Можем объяснить", представитель общественного движения "Наш выход" Ирина Крынина побывала в лагере, где содержатся плененные в Курской области, и рассказала об условиях, в которых они содержатся, и процедуре обмена. Отмечается, что Ирина – россиянка, она приехала в Украину к своему гражданскому мужу, который тоже попал в плен, и осталась, чтобы помогать другим военнопленным.

Издание отмечает, что в Курской области ВСУ взяли в плен несколько сотен срочников, возможно до тысячи, но РФ обменяла лишь 115. Фамилии на обмен утверждала российская сторона. По какому принципу это происходило, Крынина не знает, но пришла к выводу, что "выбирали тех, чьи родственники больше всего поднимали шум".

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"Чтобы был шанс на обмен, Минобороны должно наделить солдата статусом военнопленного. Со срочниками из Курской области это произошло быстро, в течение недели", - пишет издание.

Со слов Крыниной, волонтеры ее фонда помогают российским пленным наладить связь с родными. "Некоторые показали военкомату видео, на котором – призывник. Этого достаточно. Но так бывает не всегда – некоторые семьи месяцами не могут добиться для своих родственников статуса военнопленного. А без него не будет и обмена", — рассказала она.

По ее данным, в здании, где содержат пленных призывников, атмосфера как в "пионерском лагере".

"Шум такой, кто-то на перилах висит, кто-то читает, кто-то анекдоты рассказывает… Это же 18-летние дети, что с них взять?" - говорит россиянка.

Она также рассказала, что срочников, в отличие от других военнопленных, не привлекают к работам.

"Я бывала во всех лагерях. Это не просто короткие формальные визиты – я заходила в столовые, библиотеки, даже в банный комплекс. Условия везде хорошие. Пленные живут в казармах, у них есть работа. В одном лагере это плетение мебели, в другом – заготовка древесины. Срочников, взятых в плен в Курской области, к работам не привлекают. Они читают книги, играют в настольные игры – шашки, нарды", - признает россиянка.

По ее информации, питание у российских военнопленных хорошее – в рационе есть мясо, рыба, овощи. Пленным выдают одежду, дают 10 минут, чтобы по телефону поговорить с родственниками. Раненым оказывают медпомощь, причем в сложных случаях их вывозят в городские больницы.

По ее данным, РФ не хочет менять инвалидов. В частности, военнослужащих, которые лишились в результате ранений конечностей и попали в плен, российская сторона не включает их в списки на обмен.

"Наверное, они не нужны. Родственники просят обменять, но безуспешно", - говорит общественница.

Юристам "Школы призывника", по словам основателя проекта Алексея Табалова, неизвестны нормативные акты, по которым определяют статус человека как военнопленного.

"Скорее всего, это происходит во внутренней кухне Минобороны – когда оно убеждается, что военный действительно попал в плен. В этом случае до момента освобождения родственники могут получать его зарплату", - считает юрист.

Украинцы в плену России

Как неоднократно писал УНИАН, украинские военнослужащие и гражданские лица, попавшие в плен к российским оккупантам, содержатся в ужасных условиях. Их подвергают пыткам, систематически избивают, практически не кормят. Украинцы, возвращенные домой по обмену, выглядят истощенными (в плену теряют десятки килограммов своего веса), больны.

В частности, в День Независимости Украина и Россия провели обмен пленными, домой из российского плена вернули 115 украинских защитников. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Все спасенные во время 55-го обмена - военнослужащие-срочники. Все пленные, которых на этот раз вернули домой - солдаты, сержанты и матросы. Многие освобожденные имеют проблемы со здоровьем вследствие ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм Международного гуманитарного права в плену.

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