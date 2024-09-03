Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление.

На Торецком направлении российские захватчики расстреляли трех украинских военных, которые сдались в плен.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, информацию об этом сегодня распространили в Telegram. Согласно сообщению, военнослужащие одной из бригад Вооруженных сил Украины вышли из подвала дома с поднятыми руками, а оккупанты положили их лицом на землю и почти сразу расстреляли в спину.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", - говорится в сообщении. Видео дня

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Расстрел пленных

Это далеко не первое сообщение о казнях украинских защитников российскими захватчиками. Оккупанты сами публикуют в сети фото и видео, которые доказывают их жестокие преступления.

Весной прошлого года они опубликовали видео казни украинского военнопленного. После этого российская пропаганда начала активно оправдывать этот поступок.

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